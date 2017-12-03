KÖY YOLUNDA YANAN ARAÇTA 2 CESET BULUNDU
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yanmış otomobilde 2 ceset bulundu. Otomobil incelenmek üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.
VATANDAŞLAR JANDARMAYA HABER VERDİ
Edinilen bilgiye göre, Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 YANMIŞ CESET BULUNDU
Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu. 43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İşte olay yerinden kareler:
Kaynak: haberinburada
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