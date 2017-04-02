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KÖYE İNEN AÇ KURT DEHŞETİ!


KÖYE İNEN AÇ KURT DEHŞETİ!
Tarih : 02 Nisan 2017, 13:43
Puan Ver : Köye İnen Aç Kurt Dehşeti!(5/10)2


Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Yoğurtçular Köyü'ne inen aç kurt, Hasanoğlu Ailesinin koyun sürüsüne saldırdı. Müdahale eden aile fertlerinden 4 kişiye de saldırıp çeşitli yerlerinden yaralayan kurt baltayla öldürüldü.



Dağda aç kalınca yiyecek bulmak için köye inen kurt, hayvancılık yapan Ali Hasanoğlu'nun evinin yakınında otlayan koyun ve kuzularına saldırdı. Aç kurt sürüdeki bir koyun ile 2 kuzuyu boğazlarken, sesleri duyan aile fertleri koşup gelerek müdahale etti.



 



 



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Köye  İnen    Kurt  Dehşeti    haber

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