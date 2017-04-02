KÖYE İNEN AÇ KURT DEHŞETİ!
Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Yoğurtçular Köyü'ne inen aç kurt, Hasanoğlu Ailesinin koyun sürüsüne saldırdı. Müdahale eden aile fertlerinden 4 kişiye de saldırıp çeşitli yerlerinden yaralayan kurt baltayla öldürüldü.
Dağda aç kalınca yiyecek bulmak için köye inen kurt, hayvancılık yapan Ali Hasanoğlu'nun evinin yakınında otlayan koyun ve kuzularına saldırdı. Aç kurt sürüdeki bir koyun ile 2 kuzuyu boğazlarken, sesleri duyan aile fertleri koşup gelerek müdahale etti.
kaynak:milliyet
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