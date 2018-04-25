Bursa'da muskacı yaşlı adam, köylüsü tarafından "Yağmur yağdırmadı, bana büyü yaptı" diyerek baltayla öldürülmüştü. Katil, ilk duruşmada, "Muskacı ölmedi, mezarda plastik maket var" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen yıl, çevrede 'muskacı' olarak tanınan yaşlı adam köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla köylüsü tarafından baltayla öldürmüştü. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen katil ilk duruşmada, "Muskacı ölmedi. Mezarı açın, bakın. Onun yerine mezarda plastik maket var" dedi.

YAŞLI ADAM, EVE GİTTİĞİ SIRADA BALTALI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, geçen yılın ekim ayında, ilçeye bağlı kırsal Dudaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Engin Salum, iddiaya göre, evine girmek istediği sırada, kendisini takip eden Hayri Akbaba'nın baltalı saldırısına uğradı. Salum, saldırı sonucu yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan Akbaba ise jandarma ekiplerince yakalandı.

YAĞMUR YAĞDIRMADIĞI VE KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Akbaba, jandarmada verdiği çelişkili ifadesinde, Engin Salum'u daha önce söylediği halde, köye yağmur yağdırmadığı için öldürdüğünü, ayrıca Salum'un kendisine büyü yaptığını, bu nedenle zayıflayarak, 100 kilodan 50 kiloya düştüğünü ileri sürdü. Akbaba, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI BELİRTİLEN ADAMIN DAVASI BAŞLADI

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Hayri Akbaba'nın yargılanmasına başlandı.

"ÖLMEDİ, YERİNE MAKET GÖMÜLDÜ, MEZARI KAZILSIN İSTİYORUM"

Çıkarıldığı ilk duruşmada suçunu kabul etmeyen Akbaba, "Engin Salum ölmedi. Onun yerine mezara plastik maket gömüldü. Kendisi yaşıyor. Gerekirse mezarının kazılmasını istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hayri Akbaba'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: haberinburada