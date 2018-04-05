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Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu

KÖYLÜ AKKUYU'DAN MEMNUN: BİZE 100. YIL PİYANGOSU VURDU

Temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin bulunduğu Mersin'in Gülnar ilçesinde bayram havası esiyor. İlçeye bağlı Büyükeceli köyü halkı "Bize 100'üncü yıl piyangosu vurdu" diyor.

Tarih : 05 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından önceki gün temeli atılan ve tüm üniteleri tamamlandığında Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Mersin'in Gülnarilçesinde ve ilçeye bağlı 52 köyde (mahalle) büyük heyecan ve mutluluk yarattı. 20 milyar dolara mal olacak ve 10 bin kişiye iş imkânı yaratacak olan santrale en yakın noktadaki bin 200 nüfuslu Büyükeceli Köyü'nde vatandaşlar heyacanlarını paylaştı. Köy meydanındaki sohbetimiz sırasında araya giren kahvehane sahibi, "Ağabey bize Cumhuriyet'in 100'üncü yıl piyangosu vurdu. Herkese benden çay" diyerek sevincini dile getirdi. Santrale 3 kilometre mesafedeki Büyükeceli'de bayram havası var.

"HALKI PROVAKE ETTİLER"

Santralin yeri belli olduktan sonra Avrupa'nın birçok ülkesinden sözde çevrecilerin heyetler halinde gelerek "Ürünleriniz bozulacak, doğanın dengesi yok olacak" diyerek halkı provoke ettiğini söyleyen köy muhtarı Serdar Sarı, "Oysa ülkelerinde nükleer santral var. Amaç Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini önlemek. Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgilerle geleceğimizle oynadılar. Ama 4-5 yıldır halk bilinçlendi. Santrali yapan şirket yetkilileri köyün ileri gelenleriyle toplantılar yaparak santral gerçeğini anlattı. Halk ikna oldu. İnşaat yeni başlamasına rağmen sadece köyümüzden 100 kişi işe alındı. Bölgedeki köylerden 800 kişi şimdiden istihdam edildi" dedi.

"GENÇLERİN GELECEĞİ AYDINLANACAK"

Köy de kahvehane işleten Süleyman Topçu (40), "Bu santral Türkiye'nin geleceğidir. Yatırım sayesinde gençlerimizin geleceği daha aydınlık olacak" dedi. 49 yaşındaki Mustafa Karamanise "Oğlum orada güvenlik görevlisi. Türkiye'nin geleceğine hiç kimse engel olamaz. Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki uzantıları artık bize köstek olmasın" diye konuştu.

"GEREKLİ BİLGİYİ ALINCA İKNA OLDUK"

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre; Köy imamı Hasan Sümbül (55) ise projenin detaylarının kendilerine anlatılmasıyla ikna olduklarını söyledi. Diğer köylerdeki din görevlileri ve imamlarla birlikte halka santralin son teknolojiyle yapıldığını ve çevreye duyarlı bir proje olduğunu anlattıklarını belirten Sümbül, "Santral Türkiye'nin gelecekte söz sahibi olması için önemli bir yatırım" dedi.

"KARA PROPAGANDA ANLAMSIZ"

Beldenin eski belediye başkanı Hümmet Büyük (57), kendilerini Rusya'ya benzer santrallere götürdüklerini santrallerin bulunduğu bölgelerin çok geliştiğini yerinde gördüklerini söyledi. Mustafa Bulut (36) "Kara propagandaların hepsi boş ve anlamsız" derken, Musa Sade (65) ise "Yoksulluk içinde büyüdük. Çok mutluyum. Köyümüzde çok önemli bir temel atıldı" dedi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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