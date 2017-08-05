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Köyün Minaresinden Ezan Sesi Yerine Telefon Konuşmaları Yankılanıyor
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Köyün minaresinden ezan sesi yerine telefon konuşmaları yankılanıyor

KÖYÜN MİNARESİNDEN EZAN SESİ YERİNE TELEFON KONUŞMALARI YANKILANIYOR

Mardin'in Artuklu ilçesinde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, çareyi 4 aydır imamı bulunmayan caminin minaresine çıkarak konuşmakta buldu.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Köyün Minaresinden Ezan Sesi Yerine Telefon Konuşmaları Yankılanıyor(6/10)2

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Aran köyünde vatandaşlar cep telefonlarıyla iletişime geçmekte zorlanınca çareyi cami minaresine ve yüksek yerlere çıkmakta buldu. 4 aydır da imamın olmadığı köyde minareden şimdilik ezan sesi yerine telefon konuşmaları yankılanıyor.

KÖYLERİNDEKİ CAMİNİN 4 AYDIR İMAMI YOK

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Aran köyünde vatandaşlar cep telefonlarıyla görüşürken büyük sıkıntı yaşıyor. GSM hatlarının çekmediği köyde vatandaşlar minareye ve yüksek yerlere çıkarak kendilerince bir çözüm üretmiş durumda. Yaklaşık 4 aydır cami imamının da olmadığı köyde özellikle gençler cami minaresine çıkıp cep telefonlarıyla iletişime geçiyor. Mardin merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aran köyündeki bu durum ilginç görüntüler oluşmasına neden oluyor. Özellikle acil durumlarda ne yapacaklarını bilemediklerini aktaran vatandaşlar yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.

"ACİL DURUMDA NEREYE GİDECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Telefonla konuşmak için komşularının damına çıkan Mehmet Dağ, "Köyümüzde şebeke yok acil bir durum oluyor nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Köyde belli başlı çeken yerler var ama her dakika başı gidemiyoruz. Şuan komşumuzun damındayız. Ona da her gün çıkamıyoruz. Köyümüzün minaresinde de şebeke çekiyor. Acil bir durum olduğunda çıkıyoruz. Durumumuz böyle, çok mağduruz" dedi.

"ÇOK BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ"

İstanbul'dan taziye ziyareti için gelen Sultan Yalçın, "Burada ne internet çekiyor ne bir şey. Minarenin tepesine çıkıyoruz. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. İstanbul'dan geldim ve köyümün bu halini İstanbul'da anlatacağım" diye konuştu.

"NE ŞEBEKE VAR NE İNTERNET"

Gökhan Dağ ise minareye çıkmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz. 2 yıldan beri ne şebeke var ne internet. Sadece minarenin üzerinde çekiyor. Köyümüzde internet ve telefonun çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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