Erzurum'da koyun taşımakta kullanılan ve üzeri branda ile kapatılan kamyonun çift katlı kasasında 151 kaçak göçmen yakalandı.

YOL UYGULAMASINA TAKILDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunda gece yaptıkları yol uygulamasında H.A. idaresindeki kamyonu durdurdu.

BRANDANIN ALTINDAN GÖÇMENLER ÇIKTI

Üst kısmı brandayla kapatılan aracın kasasından sesler geldiğini duyan ekipler, açtıkları brandanın altında göçmenler olduğunu fark etti.

OTOBÜSLERLE EMNİYETE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, şehirlerarası koyun taşımacılığında kullanıldığı için tahtalarla çift katlı olarak tasarlanan kamyonun kasasındaki Afganistan uyruklu 151 kaçak göçmeni yakaladı.

Kasanın üzerindeki brandanın kaldırılıp arka kapağın açılması sonrası tek tek araçtan indirilen kaçak göçmenler, otobüslerle Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kamyon kasasının tamamen branda ile kapalı olması ve kasadaki 2 katlı bölümde sıkışık halde yolculuk yaptıkları için nefes almakta güçlük çeken kaçak göçmenlerin polisteki işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine götürüleceği belirtildi.

GÖÇMENLER İRAN'DAN GELDİ

İran'dan yasal olmayan yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikleri belirlenen kaçak göçmenlerin, para karşılığı anlaştıkları kamyon şoförü H.A. ile E.Ö. tarafından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan H.A. ile E.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: haberinburada