KOYUNUN KESİK KULAĞI, YASAK AŞK CİNAYETİNİ ÇÖZDÜ
Denizli'de, çiftçilik yapan genç adamın, evinin arkasındaki ağılda av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, sır perdesini, kulağı kesilen koyundan yola çıkarak çözdü.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, çiftçilik yapan Mutlu Aysel'in (38), evinin arkasındaki ağılda av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, sır perdesini, kulağı kesilen koyundan yola çıkarak çözdü. Plan yapan Zeynep Aysel'in (35) hasta olduğu için kulağını kestiği koyunu gösterme bahanesiyle ağıla çağırdığı eşini, aşk yaşadığı ileri sürülen Erdal Ersoy'a (35) av tüfeğiyle öldürttüğü ortaya çıktı. Zeynep Aysel ve Erdal Ersoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Acıpayam'ın Benlik Mahallesi, Yenice Mevkisi'nde çiftçilik yapan Mutlu Aysel'e, geçen 3 Nisan akşamı, evin arkasındaki ağıldayken av tüfeğiyle iki el ateş açıldı. Mutlu Aysel, sağ omzundan ve bacağının üst bölümüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Eşi cinayete kurban giden Zeynep Aysel, komşularından yardım istedi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Mutlu Aysel'in öldüğünü belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Mutlu Aysel'in ağılın dışından açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirlenirken, 2 de boş av tüfeği kartuşu bulundu.
EŞİ İFADE VERDİ
Jandarma Mutlu Aysel'in eşi Zeynep Aysel'in ifadesine başvurdu. Zeynep Aysel'in jandarmaya verdiği ilk ifadesinde hastalıklı olan bir koyunun kulağını kestiğini, eşini de kontrol etmesi için ağıla çağırdığını, bu sırada nereden geldiğini bilmediği silah sesiyle eşinin kanlar içinde yere yığıldığını söyledi.
KOYUNUN HİÇBİR HASTALIĞI OLMADIĞI BELİRLENDİ
Jandarma, çelişkili ifadeleri ve tedirgin davranışları üzerine bir çocuk annesi Zeynep Aysel'in üzerinde yoğunlaştı. Aysel'in hastalığı nedeniyle kulağını kestiğini söylediği koyunu veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde koyunun hiçbir hastalığının olmadığı ortaya çıktı.
YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI
Zeynep Aysel'in tekrar ifadesini alan jandarma, cinayet olayının yasak aşk yüzünden işlendiğini belirledi. Zeynep Aysel'in ablasının kızıyla evli olan Erdal Ersoy ile ilişkisinin olduğu, ikilinin daha rahat görüşmek için Mutlu Aysel'i öldürmek için cinayet planı yaptıkları belirlendi. Erdal Ersoy da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep Aysel ve Erdal Ersoy tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Marmaray'da Yolcu Raylara Düşüp Öldü! Yaşanan Panik Anları Kamerada
- Erdoğan, Ekonomideki Manipülasyonlara Sert Çıktı: Bizi Döviz Üzerinden Terbiye Edemezler
- 20 Yıl Ölü Gözüken Adam, Yaşadığını Kanıtladı Ama Çilesi Bitmedi
- Abd-Rusya Restleşmesine Tepki Gösterip Ekledi: Putin'le Görüşeceğim
- Kremlin'den Abd'ye Tansiyonu Düşürecek Suriye Mesajı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar