KOZLUK'TAKİ SALDIRIDA KULLANILAN ARACIN ŞOFÖRÜ ELLERİ BAĞLI BULUNDU
Güvenlik güçlerine ifade veren M.F. adlı şoför, teröristlerin kafasına silah dayayarak, kendisini aracın bagajına koyduklarını, daha sonra ise ellerini bağlayarak, kırsal kesimde bıraktıklarını ifade etti.
Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, bugün öğle saatlerinde, daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
kaynak:hürriyet
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