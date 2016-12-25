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Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
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kpss Din Hizmetleri sonuçları açıklandı

KPSS DİN HİZMETLERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.

Tarih : 25 Aralık 2016, 11:35
Puan Ver : Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı(0/10)


ÖSYM, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçlarını açıkladı



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan KPSS DHBT-2016 değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin"https://sonuc.osym.gov.tr"internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.








Etiketler: Kpss  Din  Hizmetleri  Sonuçları  Açıklandı    haber

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