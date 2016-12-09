

3 milyon 489 bin adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı.







ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 20 Kasım 2016'da yapılan KPSS ortaöğretim sınav değerlendirme işlemleri tamamlandı.







Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.







kaynak:milliyet