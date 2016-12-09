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kpss ortaöğretim sınav sonuçları az önce açıklandı

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI AZ ÖNCE AÇIKLANDI

KPSS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını internet üzerinden erişime açtı. Sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulama yapabiliyor.

Tarih : 09 Aralık 2016, 16:54
Puan Ver : Kpss Ortaöğretim Sınav Sonuçları Az Önce Açıklandı(10/10)11


3 milyon 489 bin adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 20 Kasım 2016'da yapılan KPSS ortaöğretim sınav değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.



 



kaynak:milliyet








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