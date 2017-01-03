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KPSS PUAN TÜRLERİ YENİDEN BELİRLENDİ


KPSS PUAN TÜRLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
Tarih : 03 Ocak 2017, 17:15
Puan Ver : Kpss Puan Türleri Yeniden Belirlendi(7/10)6



ÖSYM tarafından 2017 KPSS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) değişiklik yapıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde yapılan KPSS'lerde işletme, muhasebe, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile istatistik alan testleri, cumartesi ve pazar günlerinde sabah ile öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacak. Bu yıl KPSS'de "ekonometri" testi bulunmayacak.



Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklı olduğu puan türleri hesaplanmayacak.



Puan türleri yeniden belirlendi



2017 yılında ÖABT, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmen, sınıf öğretmenliği ile okul öncesi öğretmenliği alanlarında yapılacak.



ÖSYM tarafından ÖABT kapsamında sınav yapılmayan Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça dillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak öğretmen atamalarında, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarını içeren KPSS120 puan türü değerlendirmeye alınacak.



Bu puanın hesaplanmasında, ilgili yılda alınan YDS ilkbahar dönemi sonuçları kullanılacak.



KPSS120 puanının hesaplanmasında, testlerin ağırlığı genel yetenek ve genel kültür testi için 0,15; eğitim bilimleri testi için 0,20 ve YDS için (İlkbahar döneminde) 0,50 olarak belirlendi.









Etiketler: Kpss  Puan  Türleri  Yeniden  Belirlendi    haber

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