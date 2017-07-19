Düğünde Havaya Ateş Açtı Silahı Beline Koyarken Küçük Kızı Kafasından Vurdu
Kato Dağı'na Bayrak Asan Tır Şoförüne Pülümür'de Teröristler Ateş Açtı
Kötü Koku Üzerine Harekete Geçen Belediye Bir Evden 40 Kamyon Çöp Çıkardı
İran, Abd'nin Yeni Ambargolarına Karşı Nükleer Füze Kartını Ortaya Sürdü
Eşi Yağmur Sarıoğlu İstedi, Sabri Sarıoğlu Göztepe İle Anlaştı
70 Yaşındaki Fenomen Koreli Büyükanne 300 Bin Hayrana Ulaştı
Yumurta Büyüklüğündeki Dolu, Yılmaz Dayının Kafasını Yardı
Borsa Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı
Yeni Kabineye Karadenizliler Damga Vurdu
Aboubakar'ın Menajeri: Kimseyle Konuşmadım, Yazılanların Hepsi Yalan
Kpss Yerleştirme Sonuçları (Kpss-2017/1) Açıklandı
Kabinenin Yaş Ortalaması Değişmedi! En Geç Bakan Fatma Betül Sayan Kaya
Reis Filminin Yapımcısı Ali Avcı Terör Örgütü Kurmak Suçundan Tutuklandı
İnşaat Köpüğünü Saç Köpüğü İle Karıştıran Kadın Hastanelik Oldu
Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Erdoğan'ı Tanıdım, Hayatım Değişti
Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
Otoyoldaki Araç Sürücüleri Kaçak Geçiş Alarmıyla Şok Oldu
Son 32 Yılın En Yoğun Yağışı Barajları Ne Kadar Etkiledi?

KPSS Yerleştirme Sonuçları (KPSS-2017/1) Açıklandı

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI (KPSS-2017/1) AÇIKLANDI

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : Kpss Yerleştirme Sonuçları (Kpss-2017/1) Açıklandı(8/10)4

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri (KPSS-2017/1) tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

2500 ADAY YERLEŞTİRİLDİ

KPSS-2017/1 yerleştirme sonuçlarına göre, ortaöğretim düzeyinde 232 aday, ön lisans düzeyinde 885 aday, lisans düzeyinde bin 521 aday kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşti.

KPSS-2017/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuru yapabilmek için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'tan birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olma şartı gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kpss  Yerleştirme  Sonuçları  (Kpss-2017/1)  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER