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Kral Kupasında Barcelona Real Murcia'yı 5-0 Yendi

KRAL KUPASINDA BARCELONA REAL MURCİA'YI 5-0 YENDİ

İspanya Liginde liderliğini sürdüren Barcelona, Kral Kupası son 32 maçında Real Murcia'yı 5-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 06:10
Puan Ver : Kral Kupasında Barcelona Real Murcia'yı 5-0 Yendi(9/10)5

Barcelona, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Murcia'yı konuk etti. 3-0'ın rövanşında rakibini seyircisi önünde ağırlayan Barça, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

TARİH YAZMAK İSTİYORLAR

İspanya Kral Kupasını üst üste 4. kez kazanarak tarihte bunu başaran 2. takım olmak isteyen Barcelona'yı (İlk takım 1930-33'te Athletic Bilbao) galibiyete taşıyan goller; Paco Alcacer (16), Gerard Pique (56), Aleix Vidal (60), Deniz Suarez (74) ve Jose Arnaiz'den geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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