Barcelona, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Murcia'yı konuk etti. 3-0'ın rövanşında rakibini seyircisi önünde ağırlayan Barça, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

TARİH YAZMAK İSTİYORLAR

İspanya Kral Kupasını üst üste 4. kez kazanarak tarihte bunu başaran 2. takım olmak isteyen Barcelona'yı (İlk takım 1930-33'te Athletic Bilbao) galibiyete taşıyan goller; Paco Alcacer (16), Gerard Pique (56), Aleix Vidal (60), Deniz Suarez (74) ve Jose Arnaiz'den geldi.

Kaynak: haberinburada