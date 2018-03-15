KRAL SELMAN'IN KIZI, YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ZORLA AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi. Prenses
KORUMALARINA İŞÇİYİ DÖVMELERİNİ EMRETTİ
Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Paris'teki lüks daireyi yenileştirme çalışması yapan bir işçi, odanın bir fotoğrafını çekti. İddiaya göre; Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı, korumalarına işçiyi dövmelerini emretti.
PRENSES, ZORLA AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ
İşçiyi döven korumalar daha sonra da adamın ellerini bağladı. Suudi korumaların, işçiyi yere çökerterek prensesin ayaklarını zorla öptürdüğü öne sürüldü.
PRENSES HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI
Birkaç saat boyunca adamı dairede tutan korumalar daha sonra işçiyi serbest bıraktı. AFP'nin haberine göre Prenses Hassa hakkında da tutuklama emri çıkartıldı.
Kaynak: haberinburada
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