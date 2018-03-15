Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi. Prenses

KORUMALARINA İŞÇİYİ DÖVMELERİNİ EMRETTİ

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Paris'teki lüks daireyi yenileştirme çalışması yapan bir işçi, odanın bir fotoğrafını çekti. İddiaya göre; Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı, korumalarına işçiyi dövmelerini emretti.

PRENSES, ZORLA AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ

İşçiyi döven korumalar daha sonra da adamın ellerini bağladı. Suudi korumaların, işçiyi yere çökerterek prensesin ayaklarını zorla öptürdüğü öne sürüldü.

PRENSES HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Birkaç saat boyunca adamı dairede tutan korumalar daha sonra işçiyi serbest bıraktı. AFP'nin haberine göre Prenses Hassa hakkında da tutuklama emri çıkartıldı.

Kaynak: haberinburada