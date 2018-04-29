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Kral Tanju başvurusunu yaptı! İşte aday adayı olduğu parti

KRAL TANJU BAŞVURUSUNU YAPTI! İŞTE ADAY ADAYI OLDUĞU PARTİ

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, AK Parti İzmir İl Başkanlığına gelerek İzmir 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

Tarih : 29 Nisan 2018, 17:00
Puan Ver : Kral Tanju Başvurusunu Yaptı! İşte Aday Adayı Olduğu Parti(10/10)6

Eski Milli Futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, AK Parti İzmir İl Başkanlığına gelerek İzmir 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu. 'Kral Tanju' lakaplı futbolcu, "Biz bağlılığımızı bildirmek için tekrar adaylığımızı koyduk" dedi.

AK Parti'de siyaset yapma kararını ilk kez 2014 yılında Urla Belediye Başkanlığı aday adayı olarak ortaya koyan, ardından 2015 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan eski Milli Futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçiminde İzmir 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu. AK Parti İzmir İl Başkanlığına gelerek başvurusunu yapan Çolak'ı, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de yalnız bırakmadı.

"SPORCU KİŞİLİĞİ, DURUŞU BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Başvuru sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çolak, "İzmir'i çok seviyorum, İzmir'e aşığım. 2014'ten bu yana tüm seçimlerde hep İzmir'de oldum. İzmir'e yabancı değilim, Urla'da yazlık evim var. Milletvekillerimizle seçim çalışmalarına katıldım. Halkın teveccühü, sıcaklığı o kadar güzel ki bu süreçte Cumhurbaşkanımızın yanında olma ihtiyacını hissettim. Sporcu kişiliği, duruşu beni çok etkiliyor. Biz bağlılığımızı bildirmek için tekrar adaylığımızı koyduk. Görev verilsin, verilmesin hiç önemli değil. Biz bağlılığımızı bildirmek için bugün buradayız" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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