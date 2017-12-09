Norveç Kralı'nın eski damadı, taciz iddialarıyla adı gündemden düşmeyen ünlü Hollywood yıldızı Kevin Spacey'nin testislerini avuçlayarak kendisini de taciz ettiğini söyledi.

Ünlü Hollywood yıldızı Kevin Spacey hakkında durulmayan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Norveç Kralı'nın eski damadı Ari Behn, ünlü oyuncu Kevin Spacey'yi, bir Nober Barış Ödülü konserinden sonra kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçladı.

BU OLAY DÜŞÜNDÜĞÜMDEN BİRAZ FAZLA

Radyo Kanalı P4'e konuşan Ari Behn, olayın Spacey'nin ev sahipliğinde 2007'de düzenlenen konserin ardından yaşandığını anlattı. Geçen yıla dek Norveç Kralı Harald'ın kızı Martha Louise ile evli kalan Behn "Ben cömert bir insanım, ama bu olan düşündüğümden biraz fazlasıydı" dedi.

DİZİDEN ÇIKARILMIŞTI

Spacey bir dizi erkek tarafından cinsel tacizle suçlanış ve ünlü Netflix dizisi House of Cards'ın oyuncu kadrosundan çıkartılmıştı. Spacey'nin sözcüsü geçen ay, aktörün "gereken değerlendirme ve tedavi için zaman ayırdığını" söylemişti."ELİNİ MASANIN ALTINA SOKUP, TESTİSLERİMİ KAVRADI"

Olayı anlatan Ari Behn "Harika bir sohbetimiz oldu. Sonra hemen yanıma oturu. Beş dakika sonra 'dışarı çıkıp sigara içelim' dedi. Sonra elini masanın altından sokup testislerimi kavradı" diye konuştu.

Behn ise Spacey'yi "Hmm..Belki sonra" diyerek uzaklaştırdığını söyledi ve "O zamanlar saçlarım siyahtı, 10 yaş daha küçüktüm ve tam da tipiydim" diye de ekledi.

Geçen ay da Spacey'nin bir dönem sanat direktörlüğünü yaptığı Old Vic Tiyatrosu, Spacey hakkında 20 uygunsuz davranış şikayeti aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada