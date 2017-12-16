Türkülerin Efendisi, Kanserin Aşısını Bulan Ülkeyi Öve Öve Bitiremedi
Arkasını Dönen Yasemin, İçini Gösteren Kıyafetle Gözleri Şaşı Etti
Aselsan, 200 Milyon Dolarlık Radarı 26,5 Milyon Dolara Üretecek
Kraliyet Ailesinde Düğün Heyecanı! Tarih Belli Oldu
Türk-İş'in Asgari Ücret Beklentisi Belli Oldu
Trabzonsporlu Rodallega: Şampiyonluk Yarışında Biz De Varız
Deniz Türüç'ten Belhanda Tepkisine Olay Cevap: Keseceğim
Beşiktaş, Saha Olayları Nedeniyle Pfdk'ya Sevk Edildi
Fetö'den Kayyum Atanan Şirketin Çalınan Parası Bulundu
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Boşluğunu Gomez Dolduracak
Barcelona, Arda Turan'ın Bonservis Bedelini Açıkladı!
Barcelona'da Büyük Sürpriz! Yıldız Futbolcu Çin Yolcusu
Olay İddia: Infantino F.Bahçe'nin Ceza Almamasına Göz Yumdu
İbb, Toplu Taşımalara 2018'de Zam Yapmayacak
Thor Trucks'ın Tasarladığı Tır, Tesla Semi'nin Yeni Rakibi Olacak
Eski Rus Bakan, Rüşvet Aldığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Türkiye Bitcoin İşlemlerinde Altıncı Sırada Yer Aldı
Fatih Terim Bosna Hersek'ten Resmi Teklif Bekliyor
Türkiye'nin En Büyük Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor
Suudi Arabistan'dan Cüneyt Çakır'a Özel Davet

Kraliyet ailesinde düğün heyecanı! Tarih belli oldu

KRALİYET AİLESİNDE DÜĞÜN HEYECANI! TARİH BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde ilişkileri resmiyet kazanan Prens Harry ve Amerikalı nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018'de dünya evine gireceği duyuruldu.

Tarih : 16 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Kraliyet Ailesinde Düğün Heyecanı! Tarih Belli Oldu(5/10)1

Kensington Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta Londra'nın kuzeyinde bulunan Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'nde evleneceklerini duyurdu.

DÜĞÜNE 2. ELIZABETH DE KATILACAK

Çiftin Windsor Kalesi'nde evlenmeyi onlar için özel bir yer olduğu için seçtikleri belirtilirken, 91 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in düğüne katılacağı bildirildi.

VAFTİZ EDİLECEK

Çocukken Katolik bir okula giden fakat kendisini Protestan olarak nitelendiren Meghan Markle, düğün öncesinde İngiliz Kilisesi tarafından vaftiz edilecek. İngiliz vatandaşı olmak isteyen Markle, ABD vatandaşlığını da sürdürecek.ŞAPELDE 10 İNGİLİZ HÜKÜMDARININ MEZARI VAR

Gotik St. George Şapeli, İngiliz kralları ve kraliçelerine yaklaşık bin yıldır ev sahipliği yapan Windsor Kalesi'nde bulunuyor. Şapelin içinde 8. Henry ve üçüncü karısı Jane Seymour ile 1. Charles dahil olmak üzere 10 hükümdarın mezarları var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kraliyet  Ailesinde  Düğün  Heyecanı  Tarih  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER