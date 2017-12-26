KRALİYETİN İKİ ELTİSİ İLK KEZ YAN YANA GELDİ AMA GÖZ GÖZE GELMEDİ
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ve Meghan Markle ilk kez yan yana kamuoyunun karşısına çıktılar.
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ve Meghan Markle ilk kez yan yana kamuoyunun karşısına çıktılar. Prens William ile Prens Harry'nin hayat arkadaşlarının bir araya geldiği etkinlikle ilginç anlar da yaşandı.
PRENS WİLLİAM'IN KARISI 3. KEZ HAMİLE
Sandringham'daki St Mary Magdalene Kilisesi'ndeki tören başlamadan önce Kraliyet ailesi soğuk havaya aldırmadan saatlerce kendilerini bekleyen meraklıları selamladı. Bu geçiş sırasında en çok ilgi gören iki kişi vardı. Biri Prens William'ın üçüncü bebeğine hamile olan karısı Kate Middleton, diğeri de Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle.
EŞLERİYLE EL ELE YÜRÜDÜLER
İki gelin kamuoyu karşısına ilk kez birlikte çıktı. İkisi de eşleriyle el ele tutuşarak yürüyen Middleton ve Markle, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan halka gülerek ve el sallayarak karşılık verdi.
BİRBİRLERİNE BAKMADILAR
Middleton ve Markle bir ara da yan yana yürüdüler. Ama ikilinin bu anlarda bile birbirlerine bakmaması onun yerine ya eşleriyle ya da etraftaki hayranlarıyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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