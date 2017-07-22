KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.
NOT BB+, GÖRÜNÜM DURAĞAN
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.
"YAPISAL GÖSTERGELER DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÜSTÜN"
Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkede siyasi desteği arttırmak için hükümetin gündeminde ekonomiyi güçlendirmenin öne çıktığının tahmin edildiği kaydedildi.
"SİYASİ RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR"
Öte yandan, açıklamada, siyasi ve jeopolitik risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.
Kaynak: haberinburada
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