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Kredi Kartları Faiz Oranı Değişmedi

KREDİ KARTLARI FAİZ ORANI DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası, 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Kredi Kartları Faiz Oranı Değişmedi(7/10)3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.

"KISA VADELİ KREDİ GEREKSİNİMLERİNİ İHTİYAÇ KREDİLERİNDEN KARŞILAMALILAR"

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kredi  Kartları  Faiz  Oranı  Değişmedi    haber

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