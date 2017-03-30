KREDİ KARTLARIYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!
BDDK, banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklikte, kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu olduğunu duyurdu
Kart hamili, talep etmek suretiyle kullanılabilir kart limitini azaltma, kartı iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğu bildirilirken, kullanılabilir kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunlu olduğu belirtildi.
kaynak:habertürk
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