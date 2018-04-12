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Kremlin'den ABD'ye tansiyonu düşürecek Suriye mesajı!

KREMLİN'DEN ABD'YE TANSİYONU DÜŞÜRECEK SURİYE MESAJI!

ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, "Tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçmak çok önemli." ifadeleri kullanıldı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Kremlin'den Abd'ye Tansiyonu Düşürecek Suriye Mesajı!(7/10)3

ABD- Rusya gerilimiyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, "Suriye'deki krizi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı" denildi.

"ABD İLE İLETİŞİM HATLARI AÇIK"

Kremlin'den yapılan açıklamada, "ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda iletişim hatları açık" vurgusu yapıldı.

"ŞU ANDA PLANLANAN GÖRÜŞME YOK"

Kremlin'in açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin planlanmadığı da belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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