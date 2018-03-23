KRİPTO PARALAR ARASINDA SADECE EOS YÜKSELDİ
Kripto para birimlerine ilişkin yapılan çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki genel düşüş seyri devam ederken, büyük hacimli kripto paralar arasında yükselişini sürdüren tek birim EOS oldu.
Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki genel düşüş seyri devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından sadece 26'sı yükseldi.
KRİPTO PARA PİYASASINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Toplam 1,578 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.23'lük bir düşüşle 8 bin 460 dolara geriledi. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yüzde 4.09'lık artışla son 24 saatte sadece EOS yükselirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin 143 milyar 287 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.2'sini oluşturdu.
24 SAATLİK PİYASA HACMİ YAKLAŞIK 14 MİLYAR DOLAR CİVARINDA
Piyasadaki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 324 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 950 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 2.23
Ethereum yüzde 2.36
Ripple yüzde 2.43
Bitcoin Cash yüzde 1.74
Litecoin yüzde 2.93
Cardano yüzde 4.37
NEO yüzde 4.86
Stellar yüzde 2.82
IOTA yüzde 1.74 düşerken,
EOS yüzde 4.09 arttı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
- Suudi Veliaht Prens Salman'nın Kardeşi Amerika'da 12 Milyon Dolara Saray Satın Aldı
- Uyuşturucu Satıcısının Cesedi Saatlerce Sokak Ortasında Kaldı
- Obezite Artık Kanserin Birinci Sebebi
- İngiltere Başbakanı Theresa May Nevruz Bayramı'nı Kutladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar