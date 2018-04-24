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Kritik Görüşme Öncesi Gül Ve Karamollaoğlu Yan Yana Aynı Karede!
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Kritik görüşme öncesi Gül ve Karamollaoğlu yan yana aynı karede!

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ GÜL VE KARAMOLLAOĞLU YAN YANA AYNI KAREDE!

Son dakika... Yarın ki görüşme öncesi Abdullah Gül ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, birlikte ödül törenine katılıp aynı karede yer aldı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Kritik Görüşme Öncesi Gül Ve Karamollaoğlu Yan Yana Aynı Karede!(10/10)6

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri törenine birlikte giriş yaptı.

İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilen 'Erbakan Ödülleri' törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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