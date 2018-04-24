KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ GÜL VE KARAMOLLAOĞLU YAN YANA AYNI KAREDE!
Son dakika... Yarın ki görüşme öncesi Abdullah Gül ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, birlikte ödül törenine katılıp aynı karede yer aldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri törenine birlikte giriş yaptı.
İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilen 'Erbakan Ödülleri' törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.
Kaynak: haberinburada
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