KRİTİK GÖRÜŞMEDE GÜL'E GİZEMLİ ZİYARET! KORUMALAR GÖRÜNTÜ ALDIRMADI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ziyaret ettiği 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Maslak'ta bulunan ofisine Karamollaoğlu'nun çıkmasının ardından gizemli bir konvoy geldi. Aracın içerisinde kimin olduğu görünmezken, korumalar basının görüntü almasını engelledi.
OFİSE GİREN KONVOY MERAK UYANDIRDI
Saadet lideri Kramollaoğlu ile 11'inci cumhurbaşkanı Gül arasındaki görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde muhalefetin ortak adayı olarak ismi öne çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisine giren bir konvoy merak uyandırdı.
KORUMALAR GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİ
Abdullah Gül tarafından ofis olarak kullanılan İstanbul Maslak'taki Ayazağra Kasrı'na Temel Karamollaoğlu görüşmesinin hemen akabinde yeni bir konvoy giriş yaptı. Korumalar makam aracının etrafını sararak görüntü alınmasını engelledi.
Kaynak: haberinburada
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