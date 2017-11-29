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KRİTİK GÜN! REZA ZARRAB, İLK KEZ TANIK OLARAK HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR


Kritik Gün! Reza Zarrab, İlk Kez Tanık Olarak Hakim Karşısına Çıkıyor
Tarih : 29 Kasım 2017, 08:50
Puan Ver : Kritik Gün! Reza Zarrab, İlk Kez Tanık Olarak Hakim Karşısına Çıkıyor(6/10)2

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamaları ile New York'ta tutuklu sanık olarak yargılanırken, soruşturmayı yürüten savcılıkla anlaşarak 'tanık' konumuna geçen İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın, kendisine yöneltilen suçlamaları 26 Ekim tarihinde kabul ettiği ortaya çıktı. Başsavcılığın Zarrab'a yönelttiği 6 ayrı suçlamanın yanı sıra, Zarrab'ın bir hapishane görevlisine rüşvet verme girişiminde bulunduğu ve bu suçu da kabul ettiği belirtildi.

ZARRAB BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlik yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama, kara para aklamak için kumpas kurma' suçlamaları ile yargılandığı davada 'tanık' olarak dinlenmesi beklenen Zarrab, bugün hakim karşısına çıkacak.

NE SÖYLEYECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Zarrab'ın Atilla'ya yönelik neler anlatacağı merak edilirken Atilla'nın avukatları Zarrab'ın cezaevindeyken bile rüşvet vermeye devam ettiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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