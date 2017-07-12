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Kritik kurumu darbecilerden kurtaran emir: Gerekirse şehit olun!

KRİTİK KURUMU DARBECİLERDEN KURTARAN EMİR: GEREKİRSE ŞEHİT OLUN!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Telekom'un Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un başında bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilen Ulus'taki Türk Telekom binasının işgali sonrası "ülkede iletişimin kopmaması için" dönemin Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un başında bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldığı ortaya çıktı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in talimatıyla darbe girişiminin olduğu gece Türk Telekom'un Ulus'taki binasının yaklaşık 35 darbeci asker tarafından işgal edilip teslim alındığı haberi üzerine operasyon başlatıldı.

8 KATI TEMİZLEYİP ÜST KATTA SIKIŞTIRDILAR

Ülke genelinde iletişimin devam edebilmesi amacıyla dönemin Özel Harekat Daire Başkanı olan Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy liderliğinde ve Başkan Yardımcısı Abdullah Üner'in de bulunduğu 15 kişilik emniyet ekibi tarafından düzenlenen operasyonda, sekiz katlı bina tek tek kontrol edilerek darbecilerden temizlendi. Binanın en üst katında sıkıştırılan darbeci askerler, silahları ve tüm teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilerek teslim alındı.

Aksoy ve ekibi, saat 03.00 sularında Türk Telekom binası önünde biriken ve cuntacı askerleri linç etmek isteyen öfkeli vatandaşları ikna ederek güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

"GEREKİRSE ŞEHİT OLUN" EMRİ

Operasyonu yöneten Aksoy, darbe girişimin başladığı ilk saatlerde ise özel harekat dairesine bağlı şube müdürleri ve bekleme noktalarındaki sorumlu amirlere, "Hiçbir özel harekat personelimiz darbecilere silahlarını, korumakla yükümlü oldukları şubelerini ve bekleme noktalarını kesinlikle teslim etmeyecek. Bulundukları bölgedeki askeri birliklerin kışlalarından çıkmasına izin vermeyecek ve gerekirse çatışmaya girerek şehit olacak." emrini verdi.

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULUNCA ÖZEL HAREKATÇILAR ETKİLENMEDİ

Darbeciler tarafından özel harekat personeli arasında sık sık Aksoy'un ve korumalarının şehit olduğu söylentileri yayılarak personelin moral ve motivasyonu bozulmaya çalışıldı. Ancak iletişim kanallarının açık tutulması sayesinde özel harekatçıların bu tür şayialardan olumsuz etkilenmesi ve darbecilerin başarılı olması önlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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