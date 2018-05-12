AEK-PAOK futbol takımları kupa maçı öncesi sokakta dolaşan 2 takım taraftarları karşı karşıya gelince olaylar çıktı.

Exrhia bölgesinde olaylar büyüdü ve polis güçleri çıkan çatışmaya müdahale etti. Taraftarlar bu sefer molotof kokteylleri ve taşlarla polislere saldırmaya başladı. Çıkan olaylarda 2 polis yaralandı.

HER İKİ TAKIMIN KÖKENİ İSTANBUL'A DAYANIYOR

İki takımın da esas kökleri İstanbul'a dayanıyor ancak AEK Atina'da, PAOK takımı ise Selanik'te faaliyet gösteriyor.

Kaynak: haberinburada