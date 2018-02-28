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Kritik maç öncesi futbolcular antrenmanı boykot etti!

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULAR ANTRENMANI BOYKOT ETTİ!

Maddi olarak zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisaspor'da futbolcular, zorlu Denizlispor maçı öncesi paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadılar.

Tarih : 28 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Kritik Maç Öncesi Futbolcular Antrenmanı Boykot Etti!(5/10)1

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Grandmedical Manisaspor'da yine para krizi yaşanıyor.

Kulüpte 10 gün önce olağanüstü kongrede Abdullah Mergen'in yerine göreve gelen Gökay Budak yönetimi, takıma ödeme sözünü yerine getiremeyince futbolcular tarafından tepki aldı.

FUTBOLCULAR ANTRENMANI BOYKOT ETTİLER

Futbolcular, dünkü antrenmanı boykot etti. Ligde, bir üst basamağında yer alan Denizlispor'la cumartesi günü hayati öneme sahip bir deplasman maçına çıkacak Manisaspor'da yönetim, acil kaynak arıyor.

Seçimi kazandıktan sonra henüz ekonomik anlamda destek bulamayan başkan Gökay Budak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le görüşmeyi bekliyor.

Yönetimin sıkıntılara çare bulunamadığı takdirde kulübün anahtarlarını Ergün'e vermeyi düşündüğü öğrenildi.

ZORAKİ KAHRAMANLAR

Devre arasında 10 as futbolcunun paralarını alamadıkları gerekçesiyle ayrıldığı Manisaspor'da alternatifsizlikten kadroya dahil edilen gençler, umut verdi. Manisaspor'da bu sezon 19 yaşındaki Asım ve Kağan Miray, 11'er lig maçında oynadı. 21 yaşındaki Alper, ligde 8, 20 yaşındaki Ömer ise 5 kez şans buldu. 19 yaşındaki Kemal, son 3 maçta 11'de görev yaptı. Son 3 maçta oynayan 18 yaşındaki İlkay, Eskişehirspor mücadelesinde kendisine 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada kaldı. Yine 18 yaşındaki Berk, ligde 3 maçta görev alırken Ömer, İstanbulspor maçında forma şansı yakaladı. Kağan, Asım ve Berk, performanslarıyla A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek için 23 yaş altı futbolcular arasında düzenlenen Spor Toto 1'inci Lig karmasına seçilmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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