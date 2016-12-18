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KRİTİK OPERASYON ÖNCESİ DİYARBAKIR'DA 4 İLÇEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


KRİTİK OPERASYON ÖNCESİ DİYARBAKIR'DA 4 İLÇEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 18 Aralık 2016, 10:52
Puan Ver : Kritik Operasyon Öncesi Diyarbakır'da 4 İlçede Sokağa Çıkma Yasağı(10/10)8


 Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Silvan ilçelerine bağlı çok sayıda köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HEDEFTE



Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



SABAH 05.00'TE YASAK BAŞLATILDI



Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereği sivil vatandaşların zarar görmemesi için Lice'nin Güçlü ve Gökçe köyleri, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan köyleri ile Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat köylerinde 18 Aralık saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.



SİLVAN'DA 14 KÖYDE YASAK İLAN EDİLDİ



Silvan kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.



Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur, güvenlik, emniyet ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince saat 06.00'dan itibaren geçerli olan yasağın ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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