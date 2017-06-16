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kritik uyarı: 'gördüğünüz yılanları öldürmeyin'

KRİTİK UYARI: 'GÖRDÜĞÜNÜZ YILANLARI ÖLDÜRMEYİN'

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, son dönemlerde artan yılan görülme vakalarına dikkat çekerek, tabiatın dengesi için bu hayvanların öldürülmemesi gerektiğini söyledi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:35
Puan Ver : Kritik Uyarı: 'gördüğünüz Yılanları Öldürmeyin'(10/10)11


Son zamanlarda tarımsal bölgelerin yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinde yılan görülme haberleri gündemi sık sık meşgul etmeye başladı. Bu yıl artan vakalardan dolayı vatandaşları korku sararken, zaman zaman evlerin içine kadar giren yılanlardan dolayı gelen şikayetler de artış gösteriyor. Büyük panik yaşayan vatandaşların sakin kalarak durumu hemen ekiplere bildirmesi gerektiği belirtiliyor. Eskişehir'de bir vatandaşın evinin bahçesine kadar gelen yılan, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

"Bu sene yağmurların çok olması tabiatta bir hareketlilik meydana getiriyor"



Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, artan şikayetlerin ardından yılanları sağ olarak yakalayıp doğaya geri saldıklarını aktardı. Son dönemlerde yılanların çok sık görülme nedeninin hava şartları olduğunu söyleyen Selek, “Özellikle son zamanlarda Tepebaşı Belediyemize bayağı yılan şikayeti gelmekte. Hatta Keskin ve Şarhöyük Mahallelerinde adrese giden ekiplerimiz, yılanları sağ salim yakalayıp daha sonra mahalle dışına bırakmıştır. Yılanlar özellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülen bir hayvandır. Yine bu sene yağmurların çok olması, havaların aniden sıcak-soğuk olması tabiatta bir hareketlilik meydana getiriyor. Dolayısıyla bu hayvanlarda, dışarı çıktıkları zaman da düz alanlarda, otluklarda, çalılıklarda, ağaç diplerinde görülebiliyor. Hatta evlere dahi girebiliyor. Özellikle yerlere yakın olan evlere girebilirler” dedi.



 



kaynak:tgrthaber








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