Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler
'param Bitti' Deyip Aldatılma İddialarına Noktayı Koydu!
Kritik Yasa Meclis'ten Geçti, Büyük Üniversiteler Bölündü!
Eski Galatasaraylı Ontivero'dan Şaşırtan Transfer
Fransa Kupası Psg'nin!
İngiliz General'den, Ypg'ye Şaşırtan Uyarı!
Okay Yokuşlu'nun Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu!
Bakan Müjdeyi Verdi! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Premier Ligden Bir Takım Daha Düştü!
Abd'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak
Törene Damga Vuran Dekolte! Elbisenin Altını Görenler Şaşı Oldu
İsrail, Esed'in Karargahlarını Vurdu!
İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!
Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti
İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük
Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
Trump, İran Kararını Verdi, İsrail Savaş Pozisyonu Aldı!
Trump'ın İran Kararına Beştepe'den İlk Yorum: Çatışmalara Yol Açabilir

KRİTİK YASA MECLİS'TEN GEÇTİ, BÜYÜK ÜNİVERSİTELER BÖLÜNDÜ!


Kritik yasa Meclis'ten geçti, büyük üniversiteler bölündü!
Tarih : 09 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Kritik Yasa Meclis'ten Geçti, Büyük Üniversiteler Bölündü!(10/10)6

TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak üniversitelere bağlayan kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

TASARININ İLK BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes'in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini, yeni üniversitelere bağlayan tasarının 1-8. maddelerini kapsayan ilk bölümü kabul edildi.

16 DEVLET ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Kabul edilen maddelere göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

4 YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULDU

Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kritik  Yasa  Meclis  Ten  Geçti  Büyük  Üniversiteler  Bölündü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER