Son Dakika! Eski Başbakan Yardımcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Arınç'ın ilk sözleri "Davet üzerine buradayım." oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arın, "Davet üzerine buradayım!" dedi.

PROGRAMDA YOKTU

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı vermişti:

Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.

"GÜL'Ü KONUŞACAKLAR" İDDİASI

Görüşmede ikilinin, Abdullah Gül'ün adının Cumhurbaşkanlığı adayları arasında anılması ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunacağı bilgisi kulislerde konuşuluyor.

Kaynak: haberinburada