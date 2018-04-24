KRİTİK ZİRVE BAŞLADI! ARINÇ'TAN İLK YORUM: DAVET ÜZERİNE BURADAYIM!
Son Dakika! Eski Başbakan Yardımcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Arınç'ın ilk sözleri "Davet üzerine buradayım." oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arın, "Davet üzerine buradayım!" dedi.
PROGRAMDA YOKTU
Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı vermişti:
Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.
"GÜL'Ü KONUŞACAKLAR" İDDİASI
Görüşmede ikilinin, Abdullah Gül'ün adının Cumhurbaşkanlığı adayları arasında anılması ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunacağı bilgisi kulislerde konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
- Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler
- Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu
- Ünlü Anketçiden Olası Erdoğan-Gül Yarışına Çarpıcı Analiz
- Karaoke Barda Korkunç Yangın: 18 Ölü, 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
- Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
Bu Haberle İlgili Yorumlar