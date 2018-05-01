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Kriz tırmanıyor! ABD, bayrağını söktü, Rusya'dan anında cevap geldi

KRİZ TIRMANIYOR! ABD, BAYRAĞINI SÖKTÜ, RUSYA'DAN ANINDA CEVAP GELDİ

Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'ndaki Rus bayrağı ABD'li yetkililerce indirildi. Büyükelçilik yetkilileri, "Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez." diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Kriz Tırmanıyor! Abd, Bayrağını Söktü, Rusya'dan Anında Cevap Geldi(10/10)6

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin Seattle'daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini duyurdu.

RUS YETKİLİLER HAREKETİN YASAL OLMADIĞINI VURGULADI

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD'nin kapattığı Seattle'daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini açıkladı. Açıklamada, ABD'nin bu hareketinin yasal olmadığı, indirilen bayrağın yeniden konsolosluğa asılması gerektiği belirtildi.

"KONSOLOSLUK ARAZİSİ RUSYA'NIN MÜLKÜDÜR"

Konsolosluk arazisinin Rusya devletinin mülkü olduğunu hatırlatan elçilik yetkilileri, "Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Bayrağın indirilmesi ile ABD'nin bir uluslararası yasağı da ihlal ettiğini belirten Rus yetkililer, yapılan hatadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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