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KRİZ TIRMANIYOR! NETENYAHU'NUN İDDİASINA İRAN VE ABD'DEN İLK YORUM


Kriz tırmanıyor! Netenyahu'nun iddiasına İran ve ABD'den ilk yorum
Tarih : 01 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Kriz Tırmanıyor! Netenyahu'nun İddiasına İran Ve Abd'den İlk Yorum(10/10)6

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdü.

İRAN'I NÜKLEER SİLAH ÜRETMEKLE SUÇLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın P5+1 ülkeleriyle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmaya rağmen, nükleer silah geliştirmeye devam ettiğini kanıtlayan "yarım ton" belgeye sahip olduklarını öne sürdü.

İDDİASINI DESTEKLEMEK İÇİN KANITLAR SUNDU

İsrail lideri, ellerindeki dokümanların kesin olarak İran'ın yalan söylediğini kanıtladığını savundu. Konuşmasını İngilizce olarak yapan Netanyahu, sunumu sırasında birçok harita, illüstrasyon, animasyon, video ve şablon kullandı. Netanyahu, "İran, 2015'te anlaşmayı imzalamasının ardından gizli dosyalarını saklama çabalarını yoğunlaştırdı. 2017'de nükleer silah arşivini Tahran'ın Şorabad bölgesinde çok gizli bir yere taşıdı" dedi.

TRUMP: HAKLI ÇIKTIĞIMI GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı sunumun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğru şeyi yapacağından emin olduğunu" söyledi. "delilik" olarak nitelendirdiği nükleer anlaşmadan çekileceğini her fırsatta dile getiren ve son kararını 12 Mayıs'ta verecek olan ABD Başkanı Trump ise, Netanyahu'nun sunumunun kendisini yüzde 100 haklı çıkardığını söyledi.

İRAN: PROPAGANDA GÖSTERİSİ

İran cephesi ise Netanyahu'nun suçlamalarının "temelsiz ve propagandadan" ibaret olduğunu savundu. Resmi haber ajansı IRNA, "Netanyahu, saçma sovlarıyla ünlü" ifadesini kullanırken, yarı resmi haber ajansı Fars ise "propaganda gösterisi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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