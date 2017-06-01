

Kronik hastalığı olanlar dikkat! "Ben her sene tutuyorum, bir şey olmuyor" ya da "Riskli olduğunu söyleyenler abartıyor" demeyin; uzun yaz günlerinde oruç tutmak için doktorunuzun mutlaka onayını alın. Zira Ramazan'ın yaz sıcaklarına gelmesi, uzun açlık sürecinin yanı sıra sıvı kaybının artması riskini beraberinde getiriyor.



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, ülkemizde ortalama yaşam süresinin 78 yıla çıkması ve 'geriatrik popülasyon' olarak adlandırılan 65 yaş üstündeki kişilerin oranının yüzde 8.3'e yükselmesi nedeniyle kronik hastalıkların sayısının beklenildiği gibi arttığını belirterek "Çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar uzun süreli açlığa ve sıvı kaybına karşı daha duyarlıdırlar.



Yaz orucu gibi uzamış açlık dönemlerinde metabolik hızımız yavaşlayacağı için halsizlik, mide boşalmasında yavaşlama, şeker düşüklüğü olmakta; bu durum ise kronik hastalığı olanları olumsuz etkilemektedir. Oruç tutmak için mutlaka kontrolden geçip doktor onayı almalarını öneriyorum" diyor. Dr. Aytaç Karadağ, kronik hastalığı olanlara özel uyarılar ve önerilerde bulundu.



MİDE-BAĞIRSAK HASTALIKLARI



Mide-bağırsak problemi olan hastaların büyük bir kısmı iftarı açtıktan sonra hastane acillerine başvurmak zorunda kalıyor. Çünkü hızlı yemek, yemek sırasında bol su içimi, mideyi gerecek şekilde çok yemek iftarı açtıktan sonra mide-bağırsak şikayetlerinin artmasına neden oluyor.



NE YAPMALI?



Yemek sırasında aşırı su içmeyin. Su içimini saatlere yayın.



Lifli, sulu, zeytinyağlı, sebzeli Akdeniz tipi beslenin.



Hızlı yemeyin, besinleri iyi çiğnemeden yutmayın, yemekten sonra hemen yatmayın.



Aşırı yağlı, baharatlı yiyecekler ve şerbetli tatlılardan kaçının.



Karnınızda şişkinlik ve gaz varsa; süt, süt ürünleri ve glutenden fakir beslenin.







kaynak:sabah