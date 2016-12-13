Küba devlet telekomünikasyon şirketi Etecsa, içeriğe daha hızlı erişim sağlamak için Google ile anlaşma imzaladı.



BBC'nin haberinde, Google ve Etecsa arasında başkent Havana'da imzalanan anlaşma uyarınca, teknoloji devinin, Küba'da Gmail ve Youtube dahil Google servislerine erişim hızını artıracağı belirtildi.







Google'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, Etecsa'nın, yerel düzeyde YouTube videoları gibi en popüler yüksek bant genişliği içeriğimizden bazılarını, ön belleğe alarak gecikmesini azaltmak için teknolojimizi kullanmasına izin veriyor." ifadesine yer verildi.







Dünyanın en düşük çevrim içi bağlantı oranlarından birine sahip Küba'da halkın büyük bölümünün evden internete bağlanmasına izin verilmiyor.







kaynak:milliyet