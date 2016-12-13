Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

küba google ile anlaşma imzaladı

KÜBA GOOGLE İLE ANLAŞMA İMZALADI

Küba devlet telekomünikasyon şirketi Etecsa, içeriğe daha hızlı erişim sağlamak için Google ile anlaşma imzaladı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 15:34
Puan Ver : Küba Google İle Anlaşma İmzaladı(7/10)4


BBC'nin haberinde, Google ve  Etecsa arasında başkent Havana'da  imzalanan anlaşma uyarınca, teknoloji devinin, Küba'da Gmail ve Youtube dahil  Google servislerine erişim hızını artıracağı belirtildi.



Google'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, Etecsa'nın, yerel düzeyde  YouTube videoları gibi en popüler yüksek bant genişliği içeriğimizden bazılarını,  ön belleğe alarak gecikmesini azaltmak için teknolojimizi kullanmasına izin  veriyor." ifadesine yer verildi.



Dünyanın en düşük çevrim içi bağlantı oranlarından birine sahip  Küba'da halkın büyük bölümünün evden internete bağlanmasına izin verilmiyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Küba  Google  İle  Anlaşma  İmzaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER