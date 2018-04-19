Küba'da 18,926,575 kayıtlı oyun, 7,399,891'i kullanıldı, seçime yüzde 85,65 katılım sağlandı. Miguel Díaz-Canel oyların yüzde 94,43'ünü alarak başkan seçildi. Küba Ulusal Seçim Komisyonu (CNE) 12 Mart'ta ön sonuçları açıklamıştı, bugün ise kesin sonuçlar yayınlandı. 605 aday milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. Böylece Küba'da 60 yıl sonra ilk kez devlet başkanlığından Castro adı silindi.

60 YIL SONRA CASTRO'SUZ KÜBA

Yeni devlet başkanı ise mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel oldu. Böylece 1959 yılında gerçekleştirilen devrimden beri ilk kez Castro ailesinden bir üye ülkenin yönetiminde yer almadı.

CASTRO KOMÜNİST PARTİNİN BAŞINDA

Öte yandan, görevinden istifa eden Castro, iktidardaki Komünist Partinin başında kalmaya devam edecek.

ÜLKENİN KURUCU KADROLARI ARASINDA OLMAYAN BİR İSİM BAŞA GEÇTİ

Diaz-Canel'ın devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

DIAZ CANEL KİMDİR?

Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

Küba Devlet Konseyi'ne 2013'te atandığında pek bilinmeyen bir isim olan Dial-Canel, daha sonra Raul Castro'nun sağ kolu oldu.

Son beş yıldır Devlet Başkanlığı ve iktidar devri için hazırlanıyordu. Ancak 57 yaşındaki Diaz-Canel'in Başkan Yardımcısı olmasından önce de uzun bir siyasi kariyeri vardı.

20'Lİ YAŞLARDA SİYASETE BAŞLADI

Nisan 1960 doğumlu Diaz-Canel elektrik mühendisliği eğitimi gördü ve siyasi kariyerine 20'li yaşlarındayken Santa Clara kentindeki Genç Komünist Birliği'de başladı.

Bir yandan üniversitede mühendislik dersleri veren Diaz-Canel Geç Komünist Birliği'nde giderek yükseldi ve 33 yaşında Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Raul Castro ve Diaz

Raul Castro, Diaz-Canel'i "ideolojik sağlamlığıyla" övdü.

DEĞİŞİM AŞAMALI OLACAK

Ülkenin yeni liderinin, özellikle Raul Castro nüfuzlu bir siyasi güç olarak kaldıkça büyük ihtimalle kısa vadede büyük bir değişiklik yapmayacağı söyleniyor.

Herhangi bir değişim büyük olasılıkla aşamalı ve yavaş olacak. Bununla birlikte Raul Castro göreve geldikten sonra, ağabeyi Fidel Castro döneminde akla bile gelmeyecek reformlar yapmış, özellikle ABD ile yakınlaşma adımları atmıştı.

19 NİSAN'IN SEMBOLİK ANLAMI

Devlet başkanının resmen 19 Nisan Perşembe günü kamuoyuna açıklanmasının sembolik bir anlamı bulunuyor. 19 Nisan 1961 tarihinde Fidel Castro'yu devirmek için CIA Kübalı muhalif paramiliter gruplarla birlikte Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yapmış ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: haberinburada