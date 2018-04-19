1959 yılından bu yana Castro adı adeta Küba ile bütünleşmiş durumda. Ama Küba'da Castro dönemi kapandı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro, görevi bugün Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devretti. Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Küba'nın devrimle başlayan 59 yıl 3 aylık tarihinde ilk kez Castro ailesi dışından biri devletin en yüksek makamına oturdu. Peki, hakkında çok az şey bilinen yeni devlet başkanı kim?

DIAZ CANEL KİMDİR?

Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

Küba Devlet Konseyi'ne 2013'te atandığında pek bilinmeyen bir isim olan Dial-Canel, daha sonra Raul Castro'nun sağ kolu oldu.

Son beş yıldır Devlet Başkanlığı ve iktidar devri için hazırlanıyordu. Ancak 57 yaşındaki Diaz-Canel'in Başkan Yardımcısı olmasından önce de uzun bir siyasi kariyeri vardı.

20'Lİ YAŞLARDA SİYASETE BAŞLADI

Nisan 1960 doğumlu Diaz-Canel elektrik mühendisliği eğitimi gördü ve siyasi kariyerine 20'li yaşlarındayken Santa Clara kentindeki Genç Komünist Birliği'de başladı.

Bir yandan üniversitede mühendislik dersleri veren Diaz-Canel Geç Komünist Birliği'nde giderek yükseldi ve 33 yaşında Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Raul Castro, Diaz-Canel'i "ideolojik sağlamlığıyla" övdü.

Kaynak: haberinburada