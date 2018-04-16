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Küçücük Çatlak Tarihi Yalının Yıkılmasına Neden Olmuş
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Küçücük çatlak tarihi yalının yıkılmasına neden olmuş

KÜÇÜCÜK ÇATLAK TARİHİ YALININ YIKILMASINA NEDEN OLMUŞ

Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin kara kutusu çözümlendi. Gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Küçücük Çatlak Tarihi Yalının Yıkılmasına Neden Olmuş(6/10)2

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev gemi, Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Yalıya çarpan geminin kara kutusu çözümlendi. Kazanın neden kaynaklandığı ortaya çıktı.

SİLİNDİRDEKİ ÇATLAMA NEDEN OLDU

Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi. Gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi. Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi.

Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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