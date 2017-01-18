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Küçük Bir Buz Parçasıyla Dudak Uçuğunuzdan Kurtulun
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küçük bir buz parçasıyla dudak uçuğunuzdan kurtulun

KÜÇÜK BİR BUZ PARÇASIYLA DUDAK UÇUĞUNUZDAN KURTULUN

Dudak uçuklaması herkesin başına gelen bir durumdur.Peki dudak uçuğundan en hızlı şekilde kurtulmanın püf noktaları nelerdir? İşte dudak uçuklamasını geçirmenin kolay püf noktaları...

Tarih : 18 Ocak 2017, 16:46
Puan Ver : Küçük Bir Buz Parçasıyla Dudak Uçuğunuzdan Kurtulun(5/10)2


Dudak uçuklamasını geçiren kolay püf noktaları



Dudaklarınızda zaman zaman oluşan uçukları geçirmenin en kolay yolu, elinize alacağınız küçük bir buz parçasını eriyene kadar üzerinde gezdirin. Bunu gün içerisinde bir kaç defa tekrarlayın. Aynı gün geçer.





Bir diğer yöntem de eczaneden alacağınız uçuk için satılan Aklovir, Asiklovir gibi uçuk kremini günde birkaç defa sürünüz. Bu da çok etkili bir yöntemdir.



 



kaynak:sabah








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