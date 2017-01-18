KÜÇÜK BİR BUZ PARÇASIYLA DUDAK UÇUĞUNUZDAN KURTULUN
Dudak uçuklaması herkesin başına gelen bir durumdur.Peki dudak uçuğundan en hızlı şekilde kurtulmanın püf noktaları nelerdir? İşte dudak uçuklamasını geçirmenin kolay püf noktaları...
Dudak uçuklamasını geçiren kolay püf noktaları
Dudaklarınızda zaman zaman oluşan uçukları geçirmenin en kolay yolu, elinize alacağınız küçük bir buz parçasını eriyene kadar üzerinde gezdirin. Bunu gün içerisinde bir kaç defa tekrarlayın. Aynı gün geçer.
Bir diğer yöntem de eczaneden alacağınız uçuk için satılan Aklovir, Asiklovir gibi uçuk kremini günde birkaç defa sürünüz. Bu da çok etkili bir yöntemdir.
kaynak:sabah
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