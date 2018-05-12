Çin'de küçük bir çocuğu elinden tutup kaçırmak isteyen adamın görüntüleri güvenlik tarafından kaydedilirken, çocuğun abisinin son anda durumu fark edip kardeşini kurtardığı görüldü.

Güneydoğu Çin'in Fenggang şehrinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, bir adamın küçük bir çocuğu elinden tutarak kaçırmaya çalıştığı görüldü.

ABİSİ SON ANDA FARK ETTİ

Abisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak elini tuttuğu küçük çocuğu kaçırmaya çalışan adama, çocuğun abisi son anda durumu fark edip müdahale etti. Kardeşini kurtarmayı başaran çocuk olayı ailesine anlatınca aile polise gidip olaydan şikayetçi oldu.

AMACIM OYUN OYNAMAKTI DEDİ

İsmi Zhu olarak açıklanan adam polis tarafından yakalandı. Zhu amacının çocukla oyun oynamak olduğunu söyledi. Gözaltına alınan adamın sorgusu devam ediyor.

Kaynak: haberinburada