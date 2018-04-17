Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir ortaokulda erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan hademe gözaltına alındı.

ENGELLİ HADEME ERKEK ÇOCUĞA İSTİSMARDA BULUNDU

Okulda engelli kadrosunda çalışan İ.A. yanına bir erkek çocuğu da alarak tadilat için okulun konferans salonuna gitti. İddiaya göre, İ.A. bu sırada ortaokul öğrencisi çocuğa cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIĞI ÜZERİNE ÖĞRETMENLER KURTARDI

Çocuğun seslenmesi üzerine salona giren öğretmenler müdahale etti. Çocuk yaşananları anlatınca polise haber verildi.

GÖZALTINA ALINAN HADEME, GÖREVDEN ALINDI

İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İ.A.'nın görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: haberinburada