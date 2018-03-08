KÜÇÜK ÇOCUK YANLIŞLIKLA PERDEYİ YAKTI, 2 YAŞINDAKİ KARDEŞİ ALEVLER ARASINDA KALDI
Konya'da 3,5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu. Talihsiz anne can havliyle 2 çocuğunu kurtarırken alevler arasında kalan en küçük çocuğu ise oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralandı.
Konya'da 3,5 yaşındaki Muhammet Emir Yatmaz, çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu. Anne Nazlı Yatmaz, oğlu Muhammet Emir ve 5 yaşındaki Mert'i kurtarırken, alevler arasında kalan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Yatmaz, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralandı.
ÇAKMAKLA OYNARKEN PERDEYİ TUTUŞTURDU
Minik Hasan Hüseyin ile dumandan etkilenen annesi, iki ağabeyi ve binada oturan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Erencik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında oturan 6 çocuk babası Süleyman Yatmaz'ın evinde meydana gelen olayda, Muhammet Emir Yatmaz, odada çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu.
ANNE İKİ ÇOCUĞUNU KURTARDI, BİRİNİ UNUTTU
Alevlerin kanepelere sıçraması üzerine yangın büyüdü. Dumanı fark eden ve diğer odada bulunan anne Nazlı Yatmaz, çocuklarından Muhammet Emir ile Mert Yatmaz'ı, kurtarıp dışarı çıkardı. Bu sırada panikle dışarı çıkarken içeride unutulan ve alevler arasında kalan minik Hasan Hüseyin ise komşuları tarafından kurtarıldı.
VÜCUDUNDA 3. DERECE YANIKLAR OLUŞTU
Vücudunda yanıklar oluşan Hasan Hüseyin, ilk önce komşuları tarafından yakındaki sağlık ocağına oradan da Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan minik Hasan Hüseyin'in vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu ve daha kapsamlı tedavi için Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi. Dumandan etkilenen anne Nazlı, çocukları Muhammet Emir ve Mert ile binadaki 7 kişi kentteki ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı oda kullanılmaz hale geldi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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