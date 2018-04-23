Chp'li Vekille Milli Eğitim Müdürü'nün 23 Nisan Gerilimi
Altın Elbiseli Adam, Sıfır Kusurla Canından Oldu
Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti
Macron'dan Trump'a: Suriye'deki Askerlerini Çekme Yeni Bir Savaş Çıkar
Genç Anne, ''çocuklarıma İyi Bakın'' Notu Bırakıp Pompalı Tüfekle İntihar Etti
Chp'nin 15 Vekil Transferi İyi Parti'ye 25 Milyon Lira Kazandırdı
Kritik Görüşme Bitti! Açıklamaya Abdullah Gül Sorusu Damga Vurdu
Yeşim Salkım Kendisine 100 Bin Tl Tazminat Davası Açan Ergen'e 1 Tl'lik Dava Açtı
Görevine Son Verilen Eski Trabzonsporlu Halilhodzic, Veda Konuşmasında Ağladı
Bu Kareleri İlk Kez Göreceksiniz! İşte Atatürk'ün Çocuk Sevgisi
Yeni İttifak Mı Geliyor? Gözler Ankara'daki Kritik Görüşmede
Yeni Kriz Kapıda! Erdoğan 'gideceğim' Dedi, Almanya'dan İzin Çıkmadı
80 İle Bedel! Uçuşların Yarısı İstanbul'dan Yapıldı
Galatasaraylı Maicon: Fatih Terim İçin Canımı Bile Veririm
Derbide Muz Yiyen Fenerbahçeli Hasan Ali: Yememi Doktorlar İstedi
İyi Parti'ye Geçen 15 Chp'liyi Kim Belirledi, İlk Tepkileri Ne Oldu
Ve Çiftlik Bank Yuva Yıkmaya Da Başladı, 3 Kadın Boşanma Davası Açtı
Küçük Çocuk Yaralanan Annesinin Elini Bir An Olsun Bırakmadı
Dereye Uçan Araç 9 Aylık Bebeğin Mezarı Oldu
Yunanistan'da Aek, 24 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

Küçük çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

KÜÇÜK ÇOCUK YARALANAN ANNESİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, kazayı hafif yaralı olarak atlatan 9 yaşındaki çocuk yaralı annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Küçük Çocuk Yaralanan Annesinin Elini Bir An Olsun Bırakmadı(7/10)3

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken kazayı hafif yaralı olarak atlatan 9 yaşındaki çocuk yaralı annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

5 KİŞİ YARALANDI

Konya Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana gelen olayda Aysel K. (40) idaresindeki otomobille Mehmet C. (41) idaresindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Berat Vehbi K.(9), Raziye Beyza K. (17) ve Gül Hanım C. (41) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNESİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKTI

Öte yandan kazada hafif yaralanan 9 yaşındaki Berat Vehbi K. kazada yaralanan annesi Aysel K.'nin elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Küçük  Çocuk  Yaralanan  Annesinin  Elini  Bir  An  Olsun  Bırakmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER