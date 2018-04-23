KÜÇÜK ÇOCUK YARALANAN ANNESİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, kazayı hafif yaralı olarak atlatan 9 yaşındaki çocuk yaralı annesinin elini bir an olsun bırakmadı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken kazayı hafif yaralı olarak atlatan 9 yaşındaki çocuk yaralı annesinin elini bir an olsun bırakmadı.
5 KİŞİ YARALANDI
Konya Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana gelen olayda Aysel K. (40) idaresindeki otomobille Mehmet C. (41) idaresindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Berat Vehbi K.(9), Raziye Beyza K. (17) ve Gül Hanım C. (41) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ANNESİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKTI
Öte yandan kazada hafif yaralanan 9 yaşındaki Berat Vehbi K. kazada yaralanan annesi Aysel K.'nin elini bir an olsun bırakmadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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