Suriye sınırında operasyona giden Mehmetçik'e, küçük bir çocuğun okuduğu ilahi izleyenleri duygulandırdı.

Suriye sınırına operasyona giden Mehmetçik, yolda küçük bir çocuğun ilahi okumasını dinledi. Küçük çocuk, okuduğu ilahi ile Mehmetçik ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yola çıkan Mehmetçik yolda küçük bir çocuğun yanına oturup ilahi söylemesini dinledi. Çevredeki çocuklar ve Mehmetçik küçük çocuğun okuduğu ilahi sonrasında duygulandı.

Kaynak: haberinburada