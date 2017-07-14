KÜÇÜK KIZI KAÇIRAMADAN YAKALANDI, TEKME TOKAT DALDILAR
İstanbul Sancaktepe'de 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak isteyen B.M. şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü.
İstanbul Sancaktepe'de küçük bir kızı kaçırdığı iddia edilen şahıs polis kovalamacası sonrası yakalandı. Yakalanan şahsı vatandaşlar linç etmek isterken, öfkeli kalabalığın saldırma anları saniye saniye kaydedildi.
KAZA YAPINCA YAKALANDI
Sancaktepe'de B.M isimli bir kişi iddiaya göre 8 yaşındaki. E.M'yi kaçırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis şahsı kovalamaya başladı. Yapılan kovalamaca sonrası şahıs aracıyla kaza yapınca polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Küçük kız sağ salim şahsın elinden kurtulurken, şahsı polis otosuna götürülmesi sırasında çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi.
TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Şahsı vatandaşlar linç etmeye çalışırken, o anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıs vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülüyor .Öte yandan küçük kız polis tarafından emniyet müdürlüğüne götürülürken, vatandaşlar tarafından linç edilen B.M'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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