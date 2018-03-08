KÜÇÜK KIZLA İLİŞKİYE GİREN SAPIK FUTBOLCU, TÜRKİYE'DEN TAKIM ARIYOR
İngiltere'de 15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden ve ardından hapse giren futbolcu Adam Johnson, tahliye olduktan sonra futbol oynamak için Türkiye'den takım arıyor.
İngiltere'de 15 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye giren ve suçunu kabul ederek cezaevine giren futbolcu Adam Johnson, tahliye olduktan sonra futbol oynayamaya devam etmek istiyor. Hem de Türkiye'de!
İngiltere Premier Lig'de oynadığı dönemde Sunderland forması giyerken, reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye giren ve 6 yıl hapis cezası alan Adam Johnson için flaş bir iddia ortaya atıldı.
FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre Mart 2019'da tahliye edilecek olan Johnson'un futbol hayatına devam etmek istediği belirtildi. İngiliz futbolcunun ülkesinde forma giymesinin artık zor olduğu vurgulanırken, Çin, Katar ya da Türkiye'den takım aradığı iddia edildi.
TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMASI ÇOK ZOR!
15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan hapis yatan Johnson'a hiçbir takımdan teklif gelmesi beklenmiyor. Özellikle Türkiye'den herhangi bir takımın bu futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali çok düşük...
KENDİSİNE TAKIM KURMUŞ!
Johnson, Moorland cezaevinde kendisine bir futbol takımı kurup maç yapıyor. 'Johnson'ın Starları' adını verdiği takımı, sadece kendisi gibi 'cinsel saldırı' suçlarından hükümlü olanlar ile karşılaşabiliyor. Cezaevi yönetimi, yaşanabilecek saldırıları önlemek için Adam Johnson ve 'takım arkadaşlarını' diğer hükümlüler ile yan yana getirmiyor.
Kaynak: haberinburada
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