'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki
Hdp'li Sarıyıldız'dan Bm'ye, Baştan Aşağı Yalan Afrin Mektubu
Trabzonspor'a Kötü Haber! Tahkim Kurulu Onadı
Altınordu 3 Puanı 3 Golle Aldı
Roketsan'ın Ürettiği Füzelerin Test Atışları Yapıldı
Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
Seçim İttifakı Düzenlemesi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi
Teröristlerin Sivilleri Katletme Hazırlığını Tsk Görüntüledi
Medipol Başakşehir'e Çifte Darbe!
Hagi: Psg Gibi Takımları Çalıştırabilirim
Afrin'in 'kuzey Kilidi' Açıldı, Öcalan Posteri Böyle Yıkıldı
Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
Rekabet Kurulundan Vestel'e Soruşturma
Hızla Gelen Ölüm! Lüks Otomobilin Kadranı 190 Kilometrede Takılı Kaldı
Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı
Pfdk, Beşiktaş Ve Galatasaray'a Para Cezası Verdi
Otobüs Şoförünün 12.33'te Tahliye Edilmesinin Nedeni Belli Oldu
Chp'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren Mhp'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız
Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi
Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı

Küçük kızla ilişkiye giren sapık futbolcu, Türkiye'den takım arıyor

KÜÇÜK KIZLA İLİŞKİYE GİREN SAPIK FUTBOLCU, TÜRKİYE'DEN TAKIM ARIYOR

İngiltere'de 15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden ve ardından hapse giren futbolcu Adam Johnson, tahliye olduktan sonra futbol oynamak için Türkiye'den takım arıyor.

Tarih : 08 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Küçük Kızla İlişkiye Giren Sapık Futbolcu, Türkiye'den Takım Arıyor(8/10)4

İngiltere'de 15 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye giren ve suçunu kabul ederek cezaevine giren futbolcu Adam Johnson, tahliye olduktan sonra futbol oynayamaya devam etmek istiyor. Hem de Türkiye'de!

İngiltere Premier Lig'de oynadığı dönemde Sunderland forması giyerken, reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye giren ve 6 yıl hapis cezası alan Adam Johnson için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre Mart 2019'da tahliye edilecek olan Johnson'un futbol hayatına devam etmek istediği belirtildi. İngiliz futbolcunun ülkesinde forma giymesinin artık zor olduğu vurgulanırken, Çin, Katar ya da Türkiye'den takım aradığı iddia edildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMASI ÇOK ZOR!

15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan hapis yatan Johnson'a hiçbir takımdan teklif gelmesi beklenmiyor. Özellikle Türkiye'den herhangi bir takımın bu futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali çok düşük...

KENDİSİNE TAKIM KURMUŞ!

Johnson, Moorland cezaevinde kendisine bir futbol takımı kurup maç yapıyor. 'Johnson'ın Starları' adını verdiği takımı, sadece kendisi gibi 'cinsel saldırı' suçlarından hükümlü olanlar ile karşılaşabiliyor. Cezaevi yönetimi, yaşanabilecek saldırıları önlemek için Adam Johnson ve 'takım arkadaşlarını' diğer hükümlüler ile yan yana getirmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Küçük  Kızla  İlişkiye  Giren  Sapık  Futbolcu  Türkiye  Den  Takım  Arıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER