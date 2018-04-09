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Küçük Kızların İstismar Edildiği Dehşet Çiftliği Yıkıldı! O Anlar Drone İle Görüntülendi
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Küçük Kızların İstismar Edildiği Dehşet Çiftliği Yıkıldı! O Anlar Drone ile Görüntülendi

KÜÇÜK KIZLARIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ DEHŞET ÇİFTLİĞİ YIKILDI! O ANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Maltepe Ferhatpaşa'da yurttan kaçan kızların alıkonulduğu kaz çiftliği Maltepe Belediyesi zabıta kipleri tarafından yıkıldı. Çiftliğin yıkılma anı drone ile havadan görüntülendi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Küçük Kızların İstismar Edildiği Dehşet Çiftliği Yıkıldı! O Anlar Drone İle Görüntülendi(10/10)6

Maltepe, Ferhatpaşa'da Şubat ayında bir çiftlikte yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu çiftlik sabah saatlerinde yıkıldı. Erken saatlerde çiftliğe gelen Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çiftlikte inceleme yaptıktan sonra yıkımı gerçekleşti. Yıkım esnasında polislerde güvenlik önlemi aldı. Köpeklerle korunan çiftlikte kimsenin olup olmadığını inceleyen ekipler kulübeleri yıktı. Yaklaşık bir saat süren yıkım anı ise havadan görüntülendi. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Celal Çelebi: "Burası TOKİ'ye ait bir arazi, çiftliğin her hangi bir izni yok onu için yıkım kararı aldık. Burada mevcut barakaları yıkıyoruz" dedi.


CİNSEL TACİZE UĞRAMIŞTILAR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları bulmak için çalışma başlatmıştı. Çalışmaların ardından polis ekipleri, kızlardan bazılarının Maltepe Ferhatpaşa'daki bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis, 25 Şubat günün operasyon düzenledi. 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak içeri giren polis ekipleri, kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R.'yi gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Çiftlik sahibi Abuzer S.'nin elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında çiftlik sahibi Abuzer S.'nin Ataşehir'deki evi tespit edildi. Buraya da operasyon düzenleyen polis Abuzer S.'yi gözaltına alırken, tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K.K. adlı kızı da kurtardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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