

Bazı terör örgütü mensuplarının bombalı ve molotoflu eylemler gerçekleştireceği yönünde istihbari bilgi alan polis ekipleri ilçede çalışma başlattı.



4 ŞÜPHELİ YAKALANDI







Yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı







kaynak:karar